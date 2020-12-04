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В Узбекистане появится детский познавательный телеканал Aqlvoy

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15533613/V-Uzbekistane-poyavitsya-detskiy-poznavatelnyy-telekanal-Aqlvoy.html

Высококачественные лицензионные мультсериалы и программы начнут транслировать в эфире весной 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В республике появится новый детский образовательно-развлекательный телеканал Aqlvoy. Он создан при поддержке Министерства дошкольного образования. Об этом стало известно на конференции IMS Media Day 2020, прошедшей в столице.

Отмечается, что для детского канала будет адаптирован и переведен на узбекский язык качественный лицензионный контент российских, американских и южнокорейских производителей (SONY, DISNEY, UNIVERSAL в том чистле). 

Мультсериалы и программы, направленные на познавание окружающего мира, развивающие логику, математические, языковые навыки начнут транслировать в эфире весной 2021 года.

TikTok
© AFP 2018 / MANJUNATH KIRAN
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Напомним: в марте прошлого года в Министерстве дошкольного образования обсудили возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента совместно с известной корейской телерадиокомпанией EBS. Стороны обсудили возможность создания мультимедийного дата-центра для хранения обучающих программ и содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.

Теги:
Министерство дошкольного образования, эфир, телеканал, дети



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