В Узбекистане появится детский познавательный телеканал Aqlvoy

Высококачественные лицензионные мультсериалы и программы начнут транслировать в эфире весной 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В республике появится новый детский образовательно-развлекательный телеканал Aqlvoy. Он создан при поддержке Министерства дошкольного образования. Об этом стало известно на конференции IMS Media Day 2020, прошедшей в столице.

Отмечается, что для детского канала будет адаптирован и переведен на узбекский язык качественный лицензионный контент российских, американских и южнокорейских производителей (SONY, DISNEY, UNIVERSAL в том чистле).

Мультсериалы и программы, направленные на познавание окружающего мира, развивающие логику, математические, языковые навыки начнут транслировать в эфире весной 2021 года.

Напомним: в марте прошлого года в Министерстве дошкольного образования обсудили возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента совместно с известной корейской телерадиокомпанией EBS. Стороны обсудили возможность создания мультимедийного дата-центра для хранения обучающих программ и содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.