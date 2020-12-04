16:44 04 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск

Сенат: Узбекистан на треть увеличил запасы вооружения и военной техники

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
34220
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/04/15534492.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15534470/Senat-Uzbekistan-na-tret-uvelichil-zapasy-vooruzheniya-i-voennoy-tekhniki.html

В ходе мероприятия была заслушана информация министра обороны республики Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил страны в текущем году.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. За последние годы в Узбекистане обновлено 27% вооружения и техники, проведена реконструкция нескольких полигонов и учебных военных центров, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Накануне комитет высшего органа госвласти по вопросам обороны и безопасности провел заседание в режиме видеоконференции.

В ходе мероприятия была заслушана информация министра обороны республики Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил страны в текущем году.

"В последние годы благодаря проведению ускоренными темпами работ по обеспечению войск новым вооружением и техникой обновлено 27% имеющегося вооружения и техники", - информируют в Сенате.

В верхней палате уточняют, что в соответствии с международными требованиями была проведена реконструкция учебно-тренировочного центра горной подготовки, а также усовершенствованы четыре военных полигона.

На территории полигона "Чирчик" заново возведен учебно-полевой центр Министерства обороны по моделированию и симуляции. В центре впервые прошли обучение по специальному учебному курсу 160 командиров тактического звена и 23 офицера силовых структур, добавили в информслужбе.

В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
Министерство обороны Узбекистана
Поставки военной техники из РФ в Узбекистан укрепят безопасность в регионе

Напомним: в январе 2018 года глава государства Мирзиёев подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан". Документом предусмотрены меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса. 

Кроме того, в ноябре 2017 года указом президента был учрежден Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана. Госструктура занимается формированием государственных оборонных заказов и организацией производств оборонного назначения.

Теги:
Вооруженные силы, военная техника, военные, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие актеры 2020 года по версии IMDb - фотолента
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Сколько будет стоить российская вакцина "Спутник V" для всего мира
Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться