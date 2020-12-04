Сенат: Узбекистан на треть увеличил запасы вооружения и военной техники

В ходе мероприятия была заслушана информация министра обороны республики Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил страны в текущем году.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. За последние годы в Узбекистане обновлено 27% вооружения и техники, проведена реконструкция нескольких полигонов и учебных военных центров, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Накануне комитет высшего органа госвласти по вопросам обороны и безопасности провел заседание в режиме видеоконференции.

В ходе мероприятия была заслушана информация министра обороны республики Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил страны в текущем году.

"В последние годы благодаря проведению ускоренными темпами работ по обеспечению войск новым вооружением и техникой обновлено 27% имеющегося вооружения и техники", - информируют в Сенате.

В верхней палате уточняют, что в соответствии с международными требованиями была проведена реконструкция учебно-тренировочного центра горной подготовки, а также усовершенствованы четыре военных полигона.

На территории полигона "Чирчик" заново возведен учебно-полевой центр Министерства обороны по моделированию и симуляции. В центре впервые прошли обучение по специальному учебному курсу 160 командиров тактического звена и 23 офицера силовых структур, добавили в информслужбе.

Напомним: в январе 2018 года глава государства Мирзиёев подписал закон "Об оборонной доктрине Республики Узбекистан". Документом предусмотрены меры по переоснащению войск современными видами вооружения и военной техники, создание собственного оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в ноябре 2017 года указом президента был учрежден Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана. Госструктура занимается формированием государственных оборонных заказов и организацией производств оборонного назначения.