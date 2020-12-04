В Узбекистане состоялся первый форум медицинских волонтеров

Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к волонтерскому движению, развить это направление в республике и мотивировать молодежь к участию в таких начинаниях.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана впервые организовало в республике форум "Волонтеры-медики". В нем приняли участие руководство Минздрава и Центрального совета Союза молодежи Узбекистана, столичные власти и представители общественных и благотворительных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра здравоохранения Абдуллы Азизова, именно молодежь остается той важной движущей силой, которая помогает в достижении поставленных целей.

Участники форума не только обсудили перспективы развития это рода деятельности, но и прошли мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим с демонстрацией правильной перевязки и выполнением искусственного дыхания.

В разгар пандемии волонтеры оказали очень значительную помощь медработникам и другим сотрудникам государственных структур и ведомств. В частности, сотни молодых людей развозили продукты и медикаменты людям, оказавшимся на самоизоляции, консультировали болеющих по телефону и направляли нужную информацию в соответствующие службы.