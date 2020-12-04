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Ташкентский металлургический завод

В Узбекистане открылся Ташкентский металлургический завод

Пресс-служба ГК "Метпром"
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Предприятие сможет экспортировать продукцию на $90 млн долларов в год. Также комплекс обеспечит работой около 700 человек, а вместе со смежными отраслями будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев принимает участие в церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, расположенного в Янгихаётском районе столицы, сообщают в пресс-службе президента.

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"Новое предприятие будет производить в год 500 тысяч тонн металлического листа с цинковым и полимерным покрытием. Сегодня потребность в этой продукции обеспечивается преимущественно за счет импорта", - уточняется в релизе.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода

Ташкентский металлургический завод
Пресс-служба ГК "Метпром"
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По информации пресс-службы, завод сможет экспортировать продукцию на $90 млн долларов в год. Также комплекс обеспечит работой около 700 человек, а вместе со смежными отраслями будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что строительство завода началось в феврале 2017 года. На его возведение затрачено $420 млн.

После мероприятия Мирзиёев ознакомится с производственными процессами на предприятии.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие и выступил на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода
Теги:
Экономика, Денис Мантуров, завод, Шавкат Мирзиёев, Ташкентский металлургический завод



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