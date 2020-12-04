Сотрудники организации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями провели оперативное мероприятие, в ходе которого злоумышленники были задержаны с поличным при получении взятки.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В правоохранительные органы обратился гражданин С. И. - он просил принять меры в отношении двух сотрудников Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, сообщают в областном УВД.

По данным пресс-службы управления, двое мужчин требовали $800 за помощь в трудоустройстве знакомой гражданина С. И. на должность медсестры в РНЦЭМП.

Сотрудниками организации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР УВД Самаркандской области провели оперативное мероприятие, в ходе которого злоумышленники были задержаны с поличным при получении взятки.

УВД Самаркандской области В Самарканде сотрудники РНЦЭМП пытались продать должность медсестры за $800

В настоящее время проводится предварительное расследование.