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Мужчина в наручниках

В Самарканде сотрудники РНЦЭМП пытались продать должность медсестры за $800

Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15535007/V-Samarkande-sotrudniki-RNTsEMP-pytalis-prodat-dolzhnost-medsestry-za-800.html

Сотрудники организации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями провели оперативное мероприятие, в ходе которого злоумышленники были задержаны с поличным при получении взятки.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В правоохранительные органы обратился гражданин С. И. - он просил принять меры в отношении двух сотрудников Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, сообщают в областном УВД.

По данным пресс-службы управления, двое мужчин требовали $800 за помощь в трудоустройстве знакомой гражданина С. И. на должность медсестры в РНЦЭМП.

Сотрудниками организации по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР УВД Самаркандской области провели оперативное мероприятие, в ходе которого злоумышленники были задержаны с поличным при получении взятки.

УВД Самаркандской области
В Самарканде сотрудники РНЦЭМП пытались продать должность медсестры за $800

В настоящее время проводится предварительное расследование. 

Теги:
РУВД, правонарушение, взятка, Самарканд



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