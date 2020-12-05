Более половины руководителей службы кадастра не прошли аттестацию

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Кадастровое Агентство при государственном налоговом комитете по поручению Президента страны в ноябре месяце провело аттестацию 346 руководителей кадастровых служб. Об этом сообщила информационная служба Агентства.
По результатам аттестации:
- Прошли аттестацию – 24 процента;
- Условно аттестовано – 15 процентов;
- Не прошли аттестацию 61% или 211 сотрудников из числа руководителей.
Начиная с 3 декабря началась аттестация сотрудников районных и городских филиалов Кадастрового Агентства. Информацию по итогам аттестации планируется предоставлять в разрезе каждой области республики.
В результате проведенной с 1 июня по 1 декабря «чистки» в системе кадастровой службы с 850 сотрудниками расторгнуты трудовые договоры. Основанием для этого стало несерьезное отношение к своей работе, злоупотребление служебными обязанностями и также медлительность при оказании услуг населению.
Указом главы государства от 7 сентября 2020 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы ведения учета земли и государственных кадастров» в стране реорганизуется кадастровая служба.
На видеоселекторном совещании 15 октября Шавкат Мирзиёев обсудил с представителями ответственных ведомств ситуацию в сфере кадастра и земельных отношений. Глава государства раскритиковал существующее положение дел и поручил провести ревизию в данной отрасли, прежде всего, сделать качественным прозрачным и эффективным кадастровый учет.
Основные задачами Агентства по кадастру: государственная регистрация прав на недвижимое имущество; ведение государственного земельного кадастра, кадастра зданий и сооружений; ведение государственного картографо-геодезического кадастра и другие.