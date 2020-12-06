Изменятся маршруты десяти столичных автобусов

Это делается для того, чтобы минимизировать дублирование маршрутов общественного транспорта и, таким образом, оптимизировать его работу.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Пресс-служба Управления транспорта столицы сообщила о том, что с 15 декабря десять автобусов, курсирующих в Ташкенте, изменят свои маршруты.

Это делается для того, чтобы минимизировать дублирование маршрутов общественного транспорта и, таким образом, оптимизировать его работу.

Речь идет об автобусных маршрутах №№ 26, 79, 83, 96, 112, 114, 148, 152, 184, 185. Как именно изменится их путь, можно посмотреть по ссылке.

На днях сообщалось, что в скором времени в столице появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов.

Министр транспорта Ильхом Махкамов заявил, что в начале следующего года будет завершено внедрение дифференцированных тарифов и оптимизация маршрутов. Кроме того, строительство двух направлений выделенных полос для скоростных автобусов BRT закончат ко Дню независимости Узбекистана.