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Новые автобусы Isuzu

Изменятся маршруты десяти столичных автобусов

Минтранс Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201206/15544127/Izmenyatsya-marshruty-u-10-stolichnykh-avtobusov.html

Это делается для того, чтобы минимизировать дублирование маршрутов общественного транспорта и, таким образом, оптимизировать его работу.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Пресс-служба Управления транспорта столицы сообщила о том, что с 15 декабря десять автобусов, курсирующих в Ташкенте, изменят свои маршруты.

Это делается для того, чтобы минимизировать дублирование маршрутов общественного транспорта и, таким образом, оптимизировать его работу.

Речь идет об автобусных маршрутах №№ 26, 79, 83, 96, 112, 114, 148, 152, 184, 185. Как именно изменится их путь, можно посмотреть по ссылке

Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Еще восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — карта

На днях сообщалось, что в скором времени в столице появится семь маршрутов для скоростных автобусов, стоимость будет варьироваться от 700 до 1 400 сумов. 

Министр транспорта Ильхом Махкамов заявил, что в начале следующего года будет завершено внедрение дифференцированных тарифов и оптимизация маршрутов. Кроме того, строительство двух направлений выделенных полос для скоростных автобусов BRT закончат ко Дню независимости Узбекистана.

Теги:
Ташкент, Тошшахартрансхизмат, маршрут, автобусы



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