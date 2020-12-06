14:43 06 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Проблема утилизации мусора

Выросли штрафы за выбрасывание отходов в неположенных местах

© Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201206/15544193/Vyrosli-shtrafy-za-vybrasyvanie-otkhodov-v-nepolozhennykh-mestakh.html

Должностные лица будут нести административную ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Законодательно увеличен размер штрафов за выбрасывание отходов в неустановленных местах. Соответствующий документ подписал глава государства, сообщает Минюст.

Теперь за повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение крупного ущерба, придется заплатить солидную сумму.

Должностные лица будут нести административную ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами.

Новые автомобили по сбору мусора в Яккасарайском районе Ташкента
© Sputnik / Дильшода Рахматова
АБР выделил Узбекистану крупный кредит на улучшение управления отходами

Кроме этого, выбрасывание отходов, подлежащих размещению на полигонах для бытовых и строительных отходов, в неустановленных местах, влечет наложение штрафа. Граждане будут обязаны заплатить от пяти до десяти базовых расчетных величин (от 223 тысяч сумов до 669 тысячи сумов). Должностные лица – от двадцати до тридцати базовых расчетных величин (от 2 млн 230 тысяч сумов до 4 млн 460 тысяч сумов).

Глава "Узатома" рассказал, где и как будут храниться ядерные отходы от АЭС >>

Для справки: раньше размер штрафа для граждан составлял от 111 500 сумов до 669 тысячи сумов, а для должностных лиц от 669 тысячи сумов до 1 млн 115 тысячи сумов.

Теги:
твердые бытовые отходы, отходы, уголовная ответственность, экология



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Белые медведи на Чукотке
Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики
Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео
В Сербию прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V"
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться