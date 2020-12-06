Выросли штрафы за выбрасывание отходов в неположенных местах

Должностные лица будут нести административную ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Законодательно увеличен размер штрафов за выбрасывание отходов в неустановленных местах. Соответствующий документ подписал глава государства, сообщает Минюст.

Теперь за повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение крупного ущерба, придется заплатить солидную сумму.

Должностные лица будут нести административную ответственность за непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами.

Кроме этого, выбрасывание отходов, подлежащих размещению на полигонах для бытовых и строительных отходов, в неустановленных местах, влечет наложение штрафа. Граждане будут обязаны заплатить от пяти до десяти базовых расчетных величин (от 223 тысяч сумов до 669 тысячи сумов). Должностные лица – от двадцати до тридцати базовых расчетных величин (от 2 млн 230 тысяч сумов до 4 млн 460 тысяч сумов).

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Для справки: раньше размер штрафа для граждан составлял от 111 500 сумов до 669 тысячи сумов, а для должностных лиц от 669 тысячи сумов до 1 млн 115 тысячи сумов.