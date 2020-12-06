Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 декабря

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом выявлены столице и столичной области. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии - 71 173, показатель выздоровления - 96%.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

По сообщению Минздрава, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 73 904. Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом выявлены столице и столичной области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии - 71 173, показатель выздоровления - 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 120 пациентов.

Авиакомпании из РФ получили допуск к полетам в Узбекистан

Росавиация дала допуск трем авиакомпаниям на полеты в города Узбекистана при условии наличия у компаний необходимых лицензий. Кроме того, ведомство подчеркивает, что допуск – это возможность возобновить полеты, тогда, когда будут получены все разрешения, в том числе и от узбекской стороны.

Допуск получили авиакомпания "Северный ветер", "ИрАэро" и "Ред Вингс". Первый из них получил одобрение сразу на пять направлений.

Волонтеры объединились

Зарегистрирована Ассоциация волонтеров Узбекистана. Одной из основных ее целей будет снижение социальной напряженности в обществе и решение текущих задач социальной направленности.

Ассоциация призвана помогать малоимущим, многодетным семьям, бездомным, инвалидам, престарелым жителям республики.

При этом, волонтеры будут помогать в организации спортивных, культурных и других мероприятий, а также иными способами заниматься благотворительностью.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 66,5 миллиона, скончались 1,5 миллиона человек, выздоровели — 42,8 миллиона.