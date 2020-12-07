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В Узбекистане начнут регистрировать юрлица по новым правилам

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15548009/V-Uzbekistane-registrirovat-yurlitsa-nachnut-po-novym-pravilam.html

Внесены изменения и дополнения в положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства согласно постановлению Кабмина.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Постановлением Кабинета министров внесены изменения и дополнения в положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства, передает Norma.

Кто сможет проверять субъекты предпринимательства в Узбекистане >>

Отмечается, что поправки вступят в силу спустя три месяца с момента публикации документа.

В соответствии с постановлением, за государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов предпринимательства предусмотрена оплата госпошлины по ставкам, прописанным в законе "О государственной пошлине".

Кроме того, установлены новые размеры сборов за выдачу сведений из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства.

Портал Norma.uz
Ставки сборов, взимаемых за выдачу сведений из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства

Также дополнена новыми позициями форма заявления на госрегистрацию юридического лица. 

Документ вступил в силу 4 декабря 2020 года.

Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Постановление, госрегистрация, предпринимательство



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