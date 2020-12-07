В Ташкенте создадут "Коридоры здоровья" протяженностью 50 км

На реализацию проекта Фонд реконструкции и развития предоставит хокимияту Ташкента беспроцентный заем в размере $20 миллионов.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В соответствии с указом главы государства Шавката Мирзиёева "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта" администрация Ташкента организует "Коридоры здоровья", сообщают в Минспорта.

В министерстве отмечают, что в 2021 году количество пешеходных и велосипедных дорожек во всех районах столицы постепенно будет увеличено до 50 км.

На реализацию проекта Фонд реконструкции и развития предоставит хокимияту Ташкента беспроцентный заем в размере $20 миллионов с условием его погашения в период с 2023 года по 2024-й.

Напомним: в ноябре замхокима Самаркандской области Нуруллаев встретился с представителями управления туризма, строительства и спорта. В ходе мероприятия была обсуждена возможность появления велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам региона. Проект подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов.