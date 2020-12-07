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Разметка велодорожки на асфальте

В Ташкенте создадут "Коридоры здоровья" протяженностью 50 км

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15548260/V-Tashkente-postroyat-Koridory-zdorovya-protyazhennostyu-50-km.html

На реализацию проекта Фонд реконструкции и развития предоставит хокимияту Ташкента беспроцентный заем в размере $20 миллионов.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В соответствии с указом главы государства Шавката Мирзиёева "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта" администрация Ташкента организует "Коридоры здоровья", сообщают в Минспорта.

В министерстве отмечают, что в 2021 году количество пешеходных и велосипедных дорожек во всех районах столицы постепенно будет увеличено до 50 км.

На реализацию проекта Фонд реконструкции и развития предоставит хокимияту Ташкента беспроцентный заем в размере $20 миллионов с условием его погашения в период с 2023 года по 2024-й.

Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото
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Азиз Абдухакимов лично протестировал велодорожки Ташкента - фото

Напомним: в ноябре замхокима Самаркандской области Нуруллаев встретился с представителями управления туризма, строительства и спорта. В ходе мероприятия была обсуждена возможность появления велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам региона. Проект подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов.

Теги:
здоровье, Ташкент, проект, велосипедная дорожка, Узбекистан, министерство спорта



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