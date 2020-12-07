Кто может претендовать на пособие по временной нетрудоспособности — Минюст

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Независимо от продолжительности трудового стажа некоторым гражданам пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в 100% размере, сообщают в Минюсте.

Кому положена денежная помощь:

работающие участники войны 1941–1945 годов;

воины-интернационалисты и другие приравненные к ним лица;

лица, имеющие на иждивении трех и более детей, не достигших 16 лет (учащихся – 18 лет);

работники, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

граждане, эвакуированные и переселенные из зон радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС при заболевании кроветворных органов (острые лейкозы), щитовидной железы (аденомы, рак) и злокачественными опухолями;

временно нетрудоспособные сотрудники из-за трудового увечья или профессионального заболевания.

Кроме того в министерстве отмечают, что в соответствии с указом президента, родителям (лицам, их заменяющим, опекунам, попечителям), помещенным на карантин в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение, а также лицам, осуществляющим уход за их ребенком в возрасте до 14 лет, также выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы.

Напомним: в октябре текущего года был опубликован закон "О занятости населения" в новой редакции. Он вступит в силу 20 января 2021 года. Согласно документу, будут изменены выплаты пособий по безработице.