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Лихач: в Самарканде вычислили водителя поездки по встречной полосе — видео

UzAuto
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15550222/Likhach-v-Samarkande-vychislili-voditelya-poezdki-po-vstrechnoy-polose--video.html

В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол. До окончания расследования его транспортное средство было отгружено на штрафстоянку.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" общественный резонанс вызвала видеозапись, запечатлевшая поезду водителя по встречной полосе с оживленным движением. Об этом сообщают в ГУБДД МВД.

В силовом ведомстве отмечают, что водитель также незаконно установил мигалку и спецсигнал на автомобиль.

Сотрудники УВД Самаркандской области незамедлительно установили личность владельца машины. В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол. До окончания расследования его транспортное средство было отгружено на штрафстоянку.

В настоящее время следствие продолжается. 

Теги:
ГУБДД, МВД Узбекистана, лихачи, Chevrolet Malibu, водитель



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