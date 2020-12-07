Лихач: в Самарканде вычислили водителя поездки по встречной полосе — видео

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" общественный резонанс вызвала видеозапись, запечатлевшая поезду водителя по встречной полосе с оживленным движением. Об этом сообщают в ГУБДД МВД.
В силовом ведомстве отмечают, что водитель также незаконно установил мигалку и спецсигнал на автомобиль.
Сотрудники УВД Самаркандской области незамедлительно установили личность владельца машины. В отношении нарушителя ПДД составлен административный протокол. До окончания расследования его транспортное средство было отгружено на штрафстоянку.
В настоящее время следствие продолжается.