Узбекистан вошел в топ-50 мирового рейтинга доступности открытых данных

В сравнении с прошлым годом, страна поднялась на 125 позиций: в 2019-м республика заняла лишь 169-е место.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) республика набрала 63 балла - она заняла 44-е место в мире и первую позицию среди стран Центральной Азии, сообщает Госкомстат.

Госкомстат Узбекистана Узбекистан занял 44-е место в рейтинге Open Data Inventory (ODIN)

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В сравнении с прошлым годом, Узбекистан поднялся на 125 позиций: в 2019-м страна заняла лишь 169-е место в мировом рейтинге.

Отмечается также, что государство показало наибольший рост среди большинства стран в данном рейтинге.

Для справки: The Open Data Inventory (ODIN) измеряет степень полноты статистических данных страны и насколько они соответствуют международным стандартам открытости. Все материалы, оцениваемые в ODIN, должны иметь официальный источник информации и публиковаться на веб-сайте национального статистического управления или на стороннем веб-ресурсе, но со ссылкой на правительственный первоисточник.