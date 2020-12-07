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В Узбекистан снова придут снегопады

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15552234/V-Uzbekistan-snova-pridut-snegopady.html

Температура воздуха в течение всей недели будет ночью в пределах 2-7 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе снова ожидается снегопад, сообщает Узгидромет.

"Уже завтра, 8 декабря, местами пройдет небольшой снег, но 10-11 декабря установится погода без осадков", - говорится в информации.

Температура воздуха в течение всей недели будет ночью в пределах 2-7 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

В выходные дни в Узбекистане снова резко похолодает >>

Напомним, в эти выходные в республику пришел холод: по территории Узбекистана в ночные часы температура воздуха сохранялась в пределах -4...-7 градусов, по крайнему северу — местами она достигала -17...-20 градусов.

Теги:
снегопад, Снег, погода, Узбекистан, Узбекистан



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