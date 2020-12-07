Спасатели МЧС показали лучшие результаты в международном марафоне

Маршрут марафона пролегал через центральные улицы столицы. Это любительские соревнования, поэтому по их итогам участников не делили на проигравших и победителей.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице состоялся II Международный ташкентский марафон, на котором в числе сильнейших оказались представители Академии МЧС, сообщили в пресс-службе структуры.

Участники забега соревновались на дистанции в 21 километр.

Маршрут марафона пролегал через центральные улицы столицы. Это любительские соревнования, поэтому по их итогам участников не делили на проигравших и победителей. Однако сборная Академии МЧС на финише показала один из лучших результатов.

Как отмечают сами бегуны, быть первыми - это главное требование профессии спасателя.

Воспитанники академии были награждены памятными призами.