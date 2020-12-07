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II Международный Ташкентский марафон

Спасатели МЧС показали лучшие результаты в международном марафоне

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15552340/Spasateli-MChS-pokazali-luchshie-rezultaty-v-mezhdunarodnom-marafone.html

Маршрут марафона пролегал через центральные улицы столицы. Это любительские соревнования, поэтому по их итогам участников не делили на проигравших и победителей.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице состоялся II Международный ташкентский марафон, на котором в числе сильнейших оказались представители Академии МЧС, сообщили в пресс-службе структуры.

Марафон в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Победители II Международного ташкентского марафона получат до 30 млн сумов

Участники забега соревновались на дистанции в 21 километр.

Маршрут марафона пролегал через центральные улицы столицы. Это любительские соревнования, поэтому по их итогам участников не делили на проигравших и победителей. Однако сборная Академии МЧС на финише показала один из лучших результатов.

Как отмечают сами бегуны, быть первыми - это главное требование профессии спасателя.

Воспитанники академии были награждены памятными призами.

Теги:
марафон, забег, спасатели, МЧС Узбекистана



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