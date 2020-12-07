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Узбекистанцы завоевали 13 медалей на олимпиаде по математике в Сингапуре

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15552781/Uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-olimpiade-po-matematike-v-Singapure.html

За первенство соревновалось свыше тысячи школьников из 15 стран. От республики на конкурсе были представлены 47 учеников из начальной и средней школ.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Сингапуре состоялась церемония подведения итогов международной олимпиады по математике 2020 (Singapore International Math Olympiad Challenge 2020 - SIMOC) в формате видео-конференц-связи, сообщает ИА "Дунё".

Состязания стартовали 31 октября. Известно, что за медали соревновалось свыше тысячи школьников из Узбекистана, Сингапура, Индонезии, Ирана, Бразилии, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Китая, Вьетнама, Болгарии, Камбоджи, Гонконга, Мексики и Индии.

От узбекской стороны на конкурсе были представлены 47 учеников из начальной и средней школ.

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По информации агентства, соотечественники завоевали на международной олимпиаде четыре золотые (А. Дадажанов, К. Ризаев, Н. Садуллаева и А. Шин), 3 серебряные (Э. Эркинов, Ш. Хуснуллин и А. Нурбаев), а также 6 бронзовых наград (К. Ахмедов, К. Орлова, И. Шералиев, В. Цой, С. Умаров и С. Усманбеков).

Отмечается, что в общекомандном зачете Узбекистан вошел в десятку крупнейших стран по количеству наград и знаний в сфере математики и логики.

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Напомним: в мае прошлого года вышло постановление президента Шавката Мирзиёева "О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров". В соответствии с документом, учителям образовательных учреждений, чьи подопечные стали лауреатами международных олимпиад, обязаны выплачивать ежемесячную надбавку в размере 150% от заработной платы и 100% - наставникам победителей республиканских олимпиад.

Теги:
Узбекистан, победители, медали, математика, олимпиада



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