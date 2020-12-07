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Под Ташкентом пресечена контрабанда краснокнижных соколов

Государственный таможенный комитет Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15553228/Pod-Tashkentom-presechena-kontrabanda-krasnoknizhnykh-sokolov.html

В соответствии с действующими правилами, птицы были чипированы и внесены в Международный реестр. По информации ГТК, правонарушители планировали выручить в среднем по 30 млн сумов за каждую особь.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства совместно с СГБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого в приграничной зоне Бекабада Ташкентской области была пресечена контрабанда краснокнижных птиц. Об этом сообщили в таможенном комитете Узбекистана.

У злоумышленника, пытавшегося скрыться в одном из домов, обнаружили сумку: в ней находились 7 соколов.

Отмечается, что для незаметного вывоза птиц их крылья были заклеены скотчем, лапы связаны, а глаза закрыты специальными шапочками. Хищные пернатые также были плотно размещены в сумке, что можно интерпретировать как жестокое обращение с представителями фауны.

В настоящее время птиц доставили в Ташкентский зоопарк для осмотра у ветеринаров, четыре из них находятся в критическом состоянии.

В соответствии с действующими правилами, соколы были чипированы и внесены в Международный реестр. После трехмесячного карантинного ухода их выпустят на волю в места естественного обитания.

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По информации ГТК, правонарушители планировали выручить в среднем по 30 млн сумов за каждого сокола. Однако их цена на черном рынке по всему миру варьируется от $15 тысяч до $150 тысяч. Cтоимость прирученных хищных птиц может доходить до нескольких миллионов долларов.

Известно, что этот подвид соколов был занесен в Красную книгу Республики Узбекистан в 2019 году. По последним данным, количество птиц в стране резко сократилось — их насчитывается всего 70 пар.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Узбекистан, контрабанда



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