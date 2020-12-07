Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 декабря

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 053 (+149). Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 053 (+149).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 2 - в Сурхандарьинской области; 2 - в Кашкадарьинской области; 3 - в Хорезмской области; 4 - в Андижанской области; 5 - в Наманганской области; 28 - в Ташкентской области; 105 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 611.

За минувшие сутки 6 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 142 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 71 315 (+142), показатель выздоровления - 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 127 пациентов.

Российским инвесторам предложили производить вакцины против COVID-19 в Ташкенте

Данное предложение прозвучало в ходе круглого стола между деловыми кругами Узбекистана и России. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан. Производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в Ташкенте. В соответствии с бизнес-планом, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 4 декабря доставил в Ташкент образцы вакцины "Cпутник V". Груз принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Конец пандемии близок - что говорят в ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что люди могут начать мечтать о конце пандемии и призвал страны ООН инвестировать в вакцину и меры безопасности, сферу здравоохранения, чтобы избежать следующей пандемии.

Кроме того, гендиректор ВОЗ попросил более богатые страны не оставлять без внимания более бедных в погоне за вакциной.

Создан препарат, останавливающий распространение коронавируса за 24 часа

Новый противовирусный препарат MK-4482 / EIDD-2801, или молнупиравир, способен полностью подавить передачу коронавируса всего за 24 часа. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

Изначально препарат предназначался для лечения гриппа, а также предотвращения вируса от создания копий самого себя и возникновения ошибок во время репликации вирусной РНК.

По прогнозам ученых, пациенты с COVID-19, принимающие молнупиравир, могут стать незаразными в течение 24 часов после начала лечения. Возможность начать лечение на ранней стадии дает сразу три преимущества: прогрессирование болезни замедляется, инкубационный период сокращается, а рост вспышек снижается.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 67 миллионов, скончались 1,54 миллиона человек, выздоровели — 43,1 миллиона.