ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Абонентам компании Beeline в Узбекистане возместят ущерб в миллиарды сумов, сообщает Агентство по защите прав потребителей.

Стало известно, что Агентство выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.

"Разбирательство дела, возбужденное Агентством по защите прав потребителей, которое шло на протяжении 9 месяцев (март-ноябрь 2020 года), разрешилось в пользу потребителей. На сегодняшний день сумма ущерба, нанесенного абонентам компании Beeline Uzbekistan, оценивается в размере более 20 миллиардов сумов", - говорится в сообщении.

Еще в марте месяце нынешнего года агентством было возбуждено дело в отношении ООО Unitel (Beeline Uzbekistan) по признакам нарушения Закона Республики Узбекистан "О защите прав потребителей" и Правил оказания услуг мобильной связи.

Напомним, оператор объявил о проведении промо-акции по подключению абонентам услуги "Будь в курсе" на бесплатный промо-период (10 и 30 дней). Данная промо-акция была предназначена для тех абонентов, у которых данная услуга не была подключена. Но по окончании бесплатного периода данная услуга, согласно условиям промо-акции, не была отключена автоматически. А напротив тарифицировалась по стоимости 240 сум/день по утвержденному прайсу.

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По данным агентства, всего по данной промо-акции было подключено более 3,2 млн абонентов, из которых 1,2 млн абонентов отключили услугу самостоятельно. По состоянию на май 2020 года данная услуга продолжала быть подключена у почти 1,3 млн абонентов.

Специальной комиссией Агентства по защите прав потребителей от 3 июля 2020 года было вынесено решение и предписание ООО Unitel по факту нарушений законодательства о защите прав потребителей, а именно по нарушению статьи 21 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» и пунктов 25 и 26 Правил оказания услуг мобильной связи.

Предписание заключались требованиями отключить услугу "Будь в курсе" абонентам, которым она была подключена, а также возместить нанесенный ущерб. При этом сумма ущерба по каждому абоненту определяется согласно объему списанных денежных средств по услуге «Будь в курсе» и возмещается путем зачисления на счет абонента.

Компания ООО Unitel воспользовавшись своим законным правом, в августе этого года обратилась в Шайхантахурский районный административный суд с требованием признать выданное Агентством предписание недействительным. В ходе судебного разбирательства суд отказал Unitel и счел законными требования агентства. Но в октябре месяце они заново обратились теперь в Ташкентский городской административный суд с апелляцией. Однако и здесь прежнее решение суда было оставлено без изменений, а в апелляции также было отказано.