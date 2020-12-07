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В Узбекистане внесут изменения в проведение онлайн-аукционов

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201207/15554313/V-Uzbekistane-vnesut-izmeneniya-v-provedenie-onlayn-auktsionov.html

Планируется интегрировать все агентства и организации, связанные с торгами, в новое программное обеспечение.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В проведение онлайн-аукционов в Узбекистане планируется внести изменения, сообщает Агентство по управлению государственными активами.

"Одной из особенностей новой процедуры торгов является то, что средства, поступающие на счет оператора, передаются победителю аукциона в полном объеме, при исполнении им условий торгов. Новый порядок направлен на защиту интересов участников, при этом покупатели также могут вносить свои предложения в условия проведения аукциона", ― говорится в сообщении.

В частности:

- регистрацию сократят до двух этапов (сейчас семь);

- тендеры будут проводиться на основе единого документа (сейчас 16 видов);

- наличие или отсутствие запрета, установленного на имущество, будет проверяться до начала торгов;

- любой желающий сможет наблюдать за процессом торгов без регистрации (раньше это было возможно лишь для участников);

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
В Ташкенте торговые точки на рынках будут распределять через онлайн-аукционы

- лот может выставляться на аукцион за 30 дней до начала торгов. Тогда же может быть установлена и цена;

- торги будут продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждена самая высокая цена (раньше они проводились один день с 9 до 18).

Кроме того, планируется интегрировать все агентства и организации, связанные с торгами, в новое программное обеспечение, а также расширить возможности мобильного приложения и создать возможности иностранным участникам для регистрации и участия в аукционе.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, онлайн-аукцион, аукцион



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