Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 декабря

Минздрав о второй волне коронавируса в Узбекистане, самые яркие фото периода пандемии и как вернуться на родину подешевле - самое важное за день.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 206 (+153).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 2 - в Джизакской области; 5 - в Андижанской области; 8 - в Ферганской области; 27 - в Ташкентской области; 111 - в Ташкенте.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 71 482 (+167), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 113 пациентов.

В Узбекистане не избежать второй волны коронавируса

Второй волны коронавируса в Узбекистане не избежать, но ведется подготовка к ней, сообщил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Манишем Прабхатом.

Дипломат высоко оценил осуществляемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, благодаря чему в данное время заметно сократились случаи заболеваемости.

По его словам, население Узбекистана проявило высокий уровень дисциплины и ответственности в период пандемии, что способствовало достижению хороших результатов и позволило правительству держать ситуацию под контролем и по сей день.

"Есть понимание, что по опыту многих стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней. Было сказано, что на время затишья была остановлена работа около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом", - заявил в ответ министр здравоохранения.

Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

Авиасообщение между Россией и Узбекистаном в одну сторону открыто, но стоимость билетов из-за низкой окупаемости высока. Граждане республики ищут более дешевые варианты вернуться домой - в этом им помогают соседи.

© Sputnik Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию

Глава ТПП предложил разрешить трудовым мигрантам въезд в РФ

Президент ТПП направил соответствующее письмо председателю правительства. По словам Сергея Катырина, в настоящее время компании, привлекающие иностранную рабочую силу, испытывают значительный дефицит кадров, в том числе из стран СНГ.

Он предложил правительству России определить процедуру въезда трудовых мигрантов и передать полномочия региональным властям.

Влияние вакцины и массовая безработица: "шокирующий прогноз" на 2021 год

Китай выпускает "Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) — цифровую версию юаня на блокчейне.

Разработка и вывод на рынок вакцины от коронавируса окажут негативное влияние на мировую экономику. Монетарные власти разных стран вынуждены будут повышать процентные ставки во избежание перегрева экономики. Это в свою очередь приведет к сложностям в обслуживании долга для многих компаний и их последующему банкротству.

Франция, испытывающая повышенную долговую нагрузку, вынуждена будет обратиться за помощью к Германии, а власти Китая введут в обращение цифровую версию юаня, которая будет претендовать на статус резервной валюты и составит конкуренцию в этом качестве доллару.

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