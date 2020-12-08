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В Узбекистане начался прием документов на соискание стипендии министерства

Unsplash / Changbok Ko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201208/15562101/V-Uzbekistane-nachalsya-priem-dokumentov-na-soiskanie-stipendii-ministerstva.html

Последний срок прохождения онлайн-регистрации и подачи документов – 21 декабря 2020 года. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявляет о начале приема документов учащихся и студентов – кандидатов на соискание стипендии министерства на 2020/2021 учебный год.

Стипендия присуждается студентам бакалавриата Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) и его филиалов, Университета Инха в городе Ташкенте, Университета Амити в городе Ташкенте, учащимся академических лицеев при ТУИТ за успехи в учебе, научной деятельности, общественной жизни на основе решения Научно-технического совета министерства.

"Последний срок прохождения онлайн-регистрации и подачи документов – 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным порядком, регистрация и прием документов на соискание стипендии министерства осуществляется в онлайн-режиме на официальном веб-сайте ведомства.

Теги:
студенты, студент, Образование, Узбекистан, Узбекистан



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