В Узбекистане начался прием документов на соискание стипендии министерства

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан объявляет о начале приема документов учащихся и студентов – кандидатов на соискание стипендии министерства на 2020/2021 учебный год.

Стипендия присуждается студентам бакалавриата Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) и его филиалов, Университета Инха в городе Ташкенте, Университета Амити в городе Ташкенте, учащимся академических лицеев при ТУИТ за успехи в учебе, научной деятельности, общественной жизни на основе решения Научно-технического совета министерства.

"Последний срок прохождения онлайн-регистрации и подачи документов – 21 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным порядком, регистрация и прием документов на соискание стипендии министерства осуществляется в онлайн-режиме на официальном веб-сайте ведомства.