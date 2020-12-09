Uzbekistan Airways выполнит чартерный рейс из Сочи в Ташкент

Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут. Билеты на самолет можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan Airways sales или в офисах агентов.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В национальной авиакомпании сообщили о запланированном на 28 декабря 2020 года чартерном рейсе из Сочи в Ташкент.

Самолет вылетит из российского города в 15.00 и приземлится в столице Узбекистана в 20.25 по местному времени.

При этом в авиакомпании Uzbekistan Airways напомнили пассажирам, что авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не более чем за 72 часа до вылета рейса) и соблюдением визового режима Республики Узбекистан.

UzAirways в декабре выполнит два чартера из Ташкента в Дели >>

Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут. Билеты можно приобрести на сайте компании, в офисе Uzbekistan Airways sales или в офисах агентов.