Власти РУз: слухи об официальном разрешении двоеженства — фейк

При обсуждении темы неизвестные лица стали ссылаться на постановления Кабмина от 17 ноября 2020 года, в соответствии с которым в республике якобы разрешили многоженство.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. На днях в социальных сетях распространилась информация об официальном разрешении двоеженства. При обсуждении темы неизвестные лица стали ссылаться на постановления Кабмина от 17 ноября 2020 года, в соответствии с которым в республике якобы разрешили многоженство. Новость вызвала общественный резонанс.

В АГУ опровергли информацию о разрешении двоеженства в Узбекистане >>

Власти незамедлительно отреагировали на распространение недостоверной информации и опровергли эти слухи.

Согласно статье 16 Семейного кодекса РУз, не допускается заключение брака:

между гражданами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом зарегистрированном браке;

между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными (удочеренными);

между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).

Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев высказался против бракосочетания по мусульманским канонам (никох) в отношении второй и последующих жен. Он заявил, что намерен жестко пресекать двоеженство, и сообщил, что это будет преследоваться по закону.