Неплательщиков алиментов планируют лишать водительских прав — Минюст

Рассмотрены основные пути совершенствования системы назначения и выплаты денежных средств для обеспечения прав и интересов лиц, нуждающихся в социальной защите после развода.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Министерстве юстиции под руководством председателя Сената Олий Мажлиса состоялось собрание в формате круглого стола, посвященное вопросам совершенствования семейного законодательства. Об этом сообщают в Минюсте.

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Во время мероприятия были проанализированы возможные варианты предотвращения семейных разводов, повышения ответственности родителей в воспитании детей, совершенствования системы назначения и выплаты алиментов.

Участники встречи рассмотрели основные пути совершенствования системы назначения и выплаты алиментов для обеспечения прав и интересов лиц, нуждающихся в социальной защите после развода.

"В ходе собрания министр юстиции представил аналитическое сравнение текущей ситуации по практике выплаты алиментов и опыта зарубежных стран по данному вопросу, выдвинул ряд предложений по совершенствованию отрасли", - информируют в госорганизации.

По итогам встречи стороны договорились о разработке проекта документа, направленного на введение обязательных бесплатных курсов по подготовке к семейной жизни, безвозмездных медицинских осмотров на бесплодие, выделение потребительских, ипотечных и автокредитов на льготных условиях для обеспечения материального благополучия молодых семей в первые три года совместной жизни.

В заключительной части заседания в отношении неплательщиков алиментов было предложено применять санкции в виде принудительных общественных работ и временного ограничения права управления автомобилем.