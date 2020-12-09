Никаких бантов: Минкульт потребовал убрать украшения с курантов Ташкента

На странице кафе-бара "Куранты" в Instagram 26 ноября появилась фотография здания курантов, фасад которого украшен алыми лентами и бантом.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Минкульте потребовали демонтировать бант и ленты с курантов Ташкента, сообщает Anhor.

"Декоративное оформление Ташкентских курантов, построенных в 1947 году и входящих в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, не было согласовано с Департаментом культурного наследия при Министерстве культуры", - говорится в информации.

Пользователи социальных сетей отозвались на новогоднее оформление по-разному: одним яркие бант и ленты пришлись по вкусу, другие возмутились безвкусицей и циничностью ситуации, в которой городские власти и организации, ответственные за сохранение культурного наследия, вновь проявляют безразличие к вмешательствам в архитектурный облик столичной достопримечательности.

После появления на фасаде Ташкентских курантов банта и лент Управление культурного наследия по городу Ташкенту направило в хокимият Мирабадского района и Департамент по использованию зданий предупредительные письма о снятии незаконно установленных элементов с Ташкентских курантов. О действиях со стороны организаций неизвестно, однако бант и ленты с фасада здания никуда не делись.

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На странице кафе-бара "Куранты" в Instagram 26 ноября появилась фотография здания курантов, фасад которого украшен алыми лентами и бантом.

"С наступающим, горожане! Улыбайтесь чаще", — говорилось в посте.

Напомним, Ташкентские куранты — одна из достопримечательностей столицы Узбекистана — были открыты 9 мая 1947 года в дань уважения павшим солдатам в период Второй мировой войны. Механизм часов был привезен из Германии часовым мастером Александром Айзенштейном. Архитектор здания высотой в 30 метров — Адгам Мухамедшин. В оформлении комплекса участвовал Ширин Мурадов.