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Строительство домов в Гулистане

"Умные дома", школы и кинотеатры: в Гулистане построят деловой центр - фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Новый деловой центр будет включать в себя современные многоэтажные дома, школы, музеи, спортивные и медицинские центры, банки, гостиницы, государственные учреждения, офисы, центры бытового обслуживания и сервиса, развлекательные объекты, аллеи и кинотеатры.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Гулистане в скором времени появится современный деловой центр Gulistоn Business city, пишет УзА.

"Новый деловой центр общей площадью 70 гектаров будет включать в себя современные многоэтажные дома, объекты социальной сферы, такие как школы, музеи, спортивные и медицинские центры, банки, гостиницы, государственные учреждения, офисы, центры бытового обслуживания и сервиса, развлекательные объекты, аллеи и кинотеатры", - говорится в сообщении.

При этом особое внимание будет уделено внедрению передовых методов, в частности, цифровых решений в процесс разработки плана строительства, планировки проектов и обработки данных.  

В Гулистане построят современный деловой центр - фото
УзА
В Гулистане построят современный деловой центр - фото

Кроме того, новые объекты будут оснащены передовыми технологиями, подключены к системе "Умный дом", основанными на последних инновационных разработках в области безопасности, оптимизации стоимости коммунальных услуг. Жильцы и владельцы зданий смогут контролировать безопасность домов и офисов, а также оплачивать услуги дистанционно через мобильные приложения.

Для обеспечения технических условий с 1 декабря 2021 года начнется строительство магистральной канализационной сети. 

В настоящее время руководством Gulistоn Business сity создаются все необходимые условия для привлечения иностранных инвесторов.

В Гулистане построят современный деловой центр - фото
УзА
В Гулистане построят современный деловой центр - фото

На территории прошла встреча с руководителями крупных отечественных и иностранных инвестиционных компаний – главой Murad Building Мурадом Назаровым, руководителем Dantes Construction Дантесом Устаджалиловым, главой BI Group Ойдин Рахимбаевой.

Теги:
город, Строительство, Узбекистан, Узбекистан, Гулистан



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