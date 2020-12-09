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Учебно-тренировочные занятия Минобороны Узбекистана

Военные в Узбекистане осваивают управление БТР-82А – Минобороны

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Обучение на новой технике "позволит поднять на новый качественный уровень подготовку экипажей по вождению боевых машин не только на суше, но и на воде".

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Узбекистане военнослужащие осваивают управление новыми российскими бронетранспортерами БТР-82А в рамках учебно-тренировочных занятий, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учебно-тренировочные занятия Минобороны Узбекистана
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Учебно-тренировочные занятия Минобороны Узбекистана

На базе учебно-тренировочного центра Самаркандского гарнизона состоялись занятия по преодолению водных преград на боевой технике.

"Участники занятий отработали задачи по преодолению естественных водных преград на бронетранспортерах БТР-82А", - говорится в сообщении ведомства.

Обучение на новой технике "позволит поднять на новый качественный уровень подготовку экипажей по вождению боевых машин не только на суше, но и на воде".

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В октябре прошлого года Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей "Тайфун" (К53949). До этого республика уже закупила российские бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", радиолокационную станцию "Сопка-2". Кроме того, действует контракт на поставку в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Для справки: БТР-82А является глубоко модернизированной версией бронетранспортера БТР-80. Опытные образцы машины были собраны в 2009 году. В 2013-м бронетранспортер был принят на вооружение российской армии.

Теги:
Россия, Узбекистан, Вооруженные силы



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