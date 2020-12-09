Изменен порядок выдачи разрешения на тюнинг авто — постановление Кабмина

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Кабинет министров принял постановление о порядке выдачи свидетельства соответствия конструкции автомобиля и (или) его части требованиям безопасности дорожного движения и разрешения на переоборудование автомототранспортного средства.
Документ рассмотрен в рамках указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур", передает информационно-правовой портал Norma.
Что определено положением:
- предоставление уведомления о начале или завершении переоборудования авто и (или) его части;
- выдача разрешения на переоборудование автомототранспортного средства;
- согласование разрешительных требований и условий во время переоборудования автомобиля и (или) изготовления его части.
Помимо этого, внесены изменения в постановление правительства "Об утверждении общего технического регламента о безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива".
Отмечается, что со вступлением в силу данного постановления теряет силу предыдущий документ "Об утверждении положения о порядке выдачи свидетельства о соответствии конструкции автомототранспортного средства и (или) его части требованиям безопасности дорожного движения и разрешения на переоборудование автомототранспортного средства".