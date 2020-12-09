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Сотрудник ремонтирует автомобиль

Изменен порядок выдачи разрешения на тюнинг авто — постановление Кабмина

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201209/15567807/Izmenili-poryadok-vydachi-razresheniya-na-tyuning-avto--postanovlenie-Kabmina.html

Документ рассмотрен в рамках указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур".

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Кабинет министров принял постановление о порядке выдачи свидетельства соответствия конструкции автомобиля и (или) его части требованиям безопасности дорожного движения и разрешения на переоборудование автомототранспортного средства.

Документ рассмотрен в рамках указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур", передает информационно-правовой портал Norma.

Что определено положением:

  • предоставление уведомления о начале или завершении переоборудования авто и (или) его части;
  • выдача разрешения на переоборудование автомототранспортного средства;
  • согласование разрешительных требований и условий во время переоборудования автомобиля и (или) изготовления его части.
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Помимо этого, внесены изменения в постановление правительства "Об утверждении общего технического регламента о безопасности автотранспортных средств, работающих на сжатом природном, сжиженном нефтяном газах или на смеси дизельного и газообразного топлива".

Отмечается, что со вступлением в силу данного постановления теряет силу предыдущий документ "Об утверждении положения о порядке выдачи свидетельства о соответствии конструкции автомототранспортного средства и (или) его части требованиям безопасности дорожного движения и разрешения на переоборудование автомототранспортного средства".

Теги:
изменения, Узбекистан, постановление, автомобиль



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