В Ташкенте создана Федерация йоги Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столице открылся головной офис Федерации йоги Узбекистана, сообщает хокимият Ташкента.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители министерств юстиции, иностранных дел, здравоохранения, физической культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, Управления мусульман Узбекистана, посольства Индии в республике и Культурного центра Индии в Ташкенте.

В ходе мероприятия хоким Ташкента и по совместительству председатель Федерации йоги Узбекистана Жахонгир Артикходжаев рассказал о проводимой работе по популяризации йоги среди населения. Также он отметил, что утверждена "Программа развития Федерации йоги на 2020-2024 годы". В настоящее время ведется планомерная работа по ее реализации, добавил глава организации.

Хокимият Ташкента Кабинет офиса Федерации йоги Узбекистана

Ранее в Ташкенте широко отпраздновали Международный день йоги. На столичном стадионе "Бунёдкор" собралось свыше 700 человек для занятий гимнастическими упражнениями.