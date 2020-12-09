Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 декабря

В Ташкенте закрываются еще распределительные центры для больных ковидом, а Кыргызстан возобновляет автобусные маршруты с Узбекистаном. Главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 352 (+146).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 2 - в Республике Каракалпакстан; 2 - в Кашкадарьинской области; 4 - в Андижанской области; 25 - в Ташкентской области; 113 - в Ташкенте.

За минувшие сутки 8 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 127 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 71 609 (+127), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 132 пациента.

В Ташкенте закрывают еще несколько центров для больных COVID-19

На этот раз - в "Узэкспоцентре" (павильоны №№ 3 и 4) и дворце "Универсал".

Это решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Ташкенте, а также обеспечения непрерывности лечения больных с подозрением на коронавирус и сосредоточения сил, специализирующихся на борьбе с инфекцией.

Известно, что все пациенты, проходящие лечение в этих учреждениях, будут переведены в инфекционные больницы в Зангиате, а трудовые договоры с медицинским персоналом будут расторгнуты в установленном порядке, чтобы они снова могли вернуться на свои прежние места работы.

Узбекистан возобновит автобусные маршруты с Кыргызстаном

Стороны выразили готовность к реализации совместных мер по ускоренному возобновлению международных пассажирских перевозок между двумя странами по согласованным автобусным маршрутам.

По данным госоргана, участники встречи приняли решение о тесном сотрудничестве по вопросу запуска и использования железнодорожного коридора КНР-Кыргызстан-Узбекистан.

Также была подчеркнута необходимость обеспечения эффективного использования автомобильного маршрута Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар в системе мультимодальных грузовых перевозок из КНР в Европу через государства Центральной Азии.

За рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от COVID

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".

В ходе мероприятия глава правительства заявил, что за рубежом ожидается взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса.

"Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить вакциной граждан РФ.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 68,3 миллионов, скончались 1,56 миллиона человек, выздоровели — 44,1 миллиона.