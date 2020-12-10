Круглая дата: телеканала RT отмечает 15 лет в эфире

В день своего 15-летия RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве. За 15 лет вещания RT, который сегодня доступен на ТВ и онлайн на шести языках, стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире. Телеканал получил признание со стороны жюри международной премии International Emmy и выдающихся лиц современности, среди которых Эмир Кустурица, Роджер Уотерс и Оливер Стоун.

"Нам — 15 лет. Спецслужбы всего мира, выдыхайте. В день рождения обещаем никуда не вмешиваться", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В день своего 15-летия RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн. Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии "дипфейк" показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом.

Каждую неделю 100 млн человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS). RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News.

За 15 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран. На RT выходят эксклюзивное шоу с легендой тележурналистики Ларри Кингом, программы лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда.

RT — девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая 24-часовая новостная программа". В общей сложности телеканал получил сотни наград международных премий в области медиа и телевидения.

Легендарный тележурналист Ларри Кинг: "RT смотрят по всему миру, так что мы подошли друг другу".

Сербский режиссер Эмир Кустурица: "Российский телеканал RT — лучший образец того, каким должно быть телевидение, в отличие от BBC и CNN, где показывают однобокую информацию".

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс: "Во всем мире есть невероятно предвзятые телеканалы — во многих отношениях и по множеству разных причин. С радостью могу сообщить, что многие новости я узнаю на RT".

Американский режиссер Оливер Стоун: "Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой".

Шотландский писатель Ирвин Уэлш: "RT (справедливо) указывает BBC на предвзятость. Ясно, что наше "общественное телевидение" по уши в коррупции и из-за этого необъективно. Какие к черту образование, новости и развлечения?! За эту чушь вы и платите ваши лицензионные сборы".