Объявлен список учебников, по которым будут составляться тестовые задания

Опубликованный список учебников по общеобразовательным предметам сформирован по запросу министерств народного и высшего и среднего специального образования.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Государственный центр тестирования разместил на своем сайте список учебников и учебно-методических пособий, по которым учатся школьники и учащиеся академических лицеев и профессионально-технических колледжей в 2020/2021 учебном году.

Опубликованный перечень материалов возьмут за основу при составлении вопросов для очередных тестовых испытаний при поступлении в вузы Узбекистана.

Для того чтобы получить список учебников, нужно перейти на соответствующую вкладку на сайте Государственного центра тестирования, выбрать предмет и язык обучения.