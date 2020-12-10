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Снег в Ташкенте

Стала известна причина появления портативных камер на дорогах столицы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201210/15572253/Stala-izvestna-prichina-poyavleniya-portativnykh-kamer-na-dorogakh-stolitsy.html

Камеры на дорогах ведут подсчет транспортных средств на крупных перекрестках, а также фиксируют количество пассажиров.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Управлении транспорта Ташкента успокоили водителей: портативные камеры, установленные вдоль дорог, не фиксируют нарушения правил движения. При этом в ведомстве подчеркнули, что обратная информация, распространенная в соцсети, является фейком. 

В столице ведется работа по созданию Генерального мастер-плана транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, которая предусматривает изучение пассажиропотока и потока транспортных средств на дорогах.

В связи с этим сотрудниками ведется подсчет транспортных средств на крупных перекрестках, а также фиксируется количество пассажиров. Для этого используются портативные камеры.

В ГУВД Ташкента появились новые мини-автобусы с камерами >>

В октябре в Ташкенте рассматривали возможность приобретения системы AutoCon, способной автоматически распознавать номерные знаки, измерять скорость и фиксировать нарушения ПДД. Она была разработана отечественной компанией ABL-Soft&SS. Ее цена - один миллиард сто миллионов сумов.

Теги:
ГУВД Ташкента, дороги, камера



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