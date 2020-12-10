Стала известна причина появления портативных камер на дорогах столицы

Камеры на дорогах ведут подсчет транспортных средств на крупных перекрестках, а также фиксируют количество пассажиров.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Управлении транспорта Ташкента успокоили водителей: портативные камеры, установленные вдоль дорог, не фиксируют нарушения правил движения. При этом в ведомстве подчеркнули, что обратная информация, распространенная в соцсети, является фейком.

В столице ведется работа по созданию Генерального мастер-плана транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, которая предусматривает изучение пассажиропотока и потока транспортных средств на дорогах.

В связи с этим сотрудниками ведется подсчет транспортных средств на крупных перекрестках, а также фиксируется количество пассажиров. Для этого используются портативные камеры.

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В октябре в Ташкенте рассматривали возможность приобретения системы AutoCon, способной автоматически распознавать номерные знаки, измерять скорость и фиксировать нарушения ПДД. Она была разработана отечественной компанией ABL-Soft&SS. Ее цена - один миллиард сто миллионов сумов.