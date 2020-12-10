В МВД опровергли слухи о появлении людей, которые воруют детей

Нет оснований у сообщений о том, что в республике орудуют преступные группировки, проявляющие интерес к несовершеннолетним.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В МВД прокомментировали сведения, распространившиеся в соцсети о том, что, якобы в столице участились случаи кражи детей. Информация вызвала резонанс среди пользователей Сети.

В ведомстве поспешили успокоить граждан: эти новости далеки от действительности.

По данным министерства, нет также оснований и у сообщений о том, что в стране орудуют преступные группировки, проявляющие интерес к несовершеннолетним.

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МВД принимает меры по выявлению лиц, распространяющих данную информацию и порождающих этим панику.