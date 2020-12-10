Ждать ли понижения цен на авиабилеты в Узбекистане — мнение эксперта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам и ведомствам, а также национальному авиаперевозчику UzAirways сделать билеты на самолеты доступнее. Сейчас, подчеркнул глава государства, тарифы слишком завышены, что тормозит развитие международного туризма.
При этом государство понимает, что в сложных условиях пандемии и закрытия границ сфере авиаперевозок приходится нелегко, поэтому определенную поддержку и льготы авиаторам также предоставят.
"В таких условиях, когда потери перевозчиков просто колоссальны, ожидать понижения тарифов за счет компаний не стоит. На этом этапе разные страны по-разному решают проблему: либо предоставляют безвозмездную материальную помощь, либо увеличивают госдолю в капитале перевозчика", — пояснил Пантелеев.
"Что касается России, то местные авиакомпании не без существенной поддержки государства смогли сбросить цены на внутренние перелеты, порой откровенно демпингуя в борьбе за клиентов", — заключил эксперт.
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