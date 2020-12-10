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Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Ждать ли понижения цен на авиабилеты в Узбекистане — мнение эксперта

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201210/15574499/Zhdat-li-ponizheniya-tsen-na-aviabilety-v-Uzbekistane--mnenie-eksperta.html

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал, как авиационная отрасль справляется с последствиями кризиса из-за пандемии и за счет чего могут подешеветь билеты на самолет в ближайшее время.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ответственным министерствам и ведомствам, а также национальному авиаперевозчику UzAirways сделать билеты на самолеты доступнее. Сейчас, подчеркнул глава государства, тарифы слишком завышены, что тормозит развитие международного туризма.

При этом государство понимает, что в сложных условиях пандемии и закрытия границ сфере авиаперевозок приходится нелегко, поэтому определенную поддержку и льготы авиаторам также предоставят.

Общество
Ждать ли понижения цен на авиабилеты в Узбекистане — мнение эксперта
По словам российского эксперта, схожая ситуация наблюдается практически во всем мире, где авиакомпании не только терпят убытки из-за падения пассажиропотока, но и влезают в долги.

"В таких условиях, когда потери перевозчиков просто колоссальны, ожидать понижения тарифов за счет компаний не стоит. На этом этапе разные страны по-разному решают проблему: либо предоставляют безвозмездную материальную помощь, либо увеличивают госдолю в капитале перевозчика", — пояснил Пантелеев.

Аэропорт Ташкента
© Flickr / Christian Hanuise
Шавкат Мирзиёев поручил снизить стоимость билетов Uzbekistan Airways
Он добавил, что некоторого снижения цен на билеты можно ожидать в будущем году, когда спрос начнет восстанавливаться и пассажиропоток вырастет. Также этому может способствовать снижение расходов на лизинг самолетов, особенно учитывая практику некоторых компаний, которые избавляются от старой техники.

"Что касается России, то местные авиакомпании не без существенной поддержки государства смогли сбросить цены на внутренние перелеты, порой откровенно демпингуя в борьбе за клиентов", — заключил эксперт.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, гражданская авиация, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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