ЮНИСЕФ передал санитарно-эпидемиологической службе 16 автомобилей

Автомобили предназначены для региональных управлений санитарно-эпидемиологической службы и будут использоваться для дальнейшего повышения качества мониторинга своевременной вакцинации детей по всей стране.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Детский фонд ООН в рамках совместной программы с Минздравом Узбекистана передал Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 16 современных специальных автомобилей для иммунизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Автомобили предназначены для региональных управлений санитарно-эпидемиологической службы и будут использоваться для дальнейшего повышения качества мониторинга своевременной вакцинации детей по всей стране.

Автомобили были приобретены при поддержке ЮНИСЕФ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации для дальнейшего совершенствования национальной программы вакцинации Узбекистана.

ЮНИСЕФ также помогает Министерству здравоохранения в строительстве складов для вакцин на национальном, региональном и районном уровнях, закупки и установки холодильных камер, морозильников и холодильников, и закупки транспортных средств для перевозки вакцин.

Помимо этого, была разработана информационная система управления логистикой вакцин и ожидается, что реализация проекта значительно улучшит национальную систему иммунизации.