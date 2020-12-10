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ЮНИСЕФ передал санитарно-эпидемиологической службе 16 автомобилей

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201210/15575150/Sanitarno-epidemiologicheskoy-sluzhbe-peredano-16-avtomobiley.html

Автомобили предназначены для региональных управлений санитарно-эпидемиологической службы и будут использоваться для дальнейшего повышения качества мониторинга своевременной вакцинации детей по всей стране.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Детский фонд ООН в рамках совместной программы с Минздравом Узбекистана передал Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 16 современных специальных автомобилей для иммунизации.

Врач во время вакцинации
© Sputnik / Максим Богодвид
Новая вакцина включена в программу иммунизации Узбекистана

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Автомобили предназначены для региональных управлений санитарно-эпидемиологической службы и будут использоваться для дальнейшего повышения качества мониторинга своевременной вакцинации детей по всей стране.

Автомобили были приобретены при поддержке ЮНИСЕФ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации для дальнейшего совершенствования национальной программы вакцинации Узбекистана.

ЮНИСЕФ также помогает Министерству здравоохранения в строительстве складов для вакцин на национальном, региональном и районном уровнях, закупки и установки холодильных камер, морозильников и холодильников, и закупки транспортных средств для перевозки вакцин.

Помимо этого, была разработана информационная система управления логистикой вакцин и ожидается, что реализация проекта значительно улучшит национальную систему иммунизации.

Теги:
Минздрав Узбекистана, ЮНИСЕФ, автомобили



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