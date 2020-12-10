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Транспортные карты в Ташкенте

В Ташкенте отменяют наличную оплату в общественном транспорте

Пресс-служба "Тошшахартраншизмат"
Общество
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Также отменяются ежемесячные проездные билеты в бумажном виде. Для лиц, имеющих льготы, студентов и учащихся будут внедрены аналогичные транспортные карты.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. С 1 января 2021 года в Ташкенте отменят систему оплаты наличными в общественном транспорте, сообщает пресс-служба "Тошшахартраншизмат".

"Оплатить проезд в автобусах и метрополитене можно будет только бесконтактным способом", - говорится в сообщении.

Также отменяются ежемесячные проездные билеты в бумажном виде. Для лиц, имеющих льготы, студентов и учащихся будут внедрены аналогичные транспортные карты.

Напомним, с 1 января 2020 года на общественном транспорте была внедрена система автоматизированной оплаты за проезд. А 4 января стало известно, что в Ташкенте уже заработали единые транспортные карты: валидаторы были установлены в автобусах столицы.

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Существует два вида единой транспортной карты: 
• транспортная карта общего пользования;       
• льготная транспортная карта (для пенсионеров, инвалидов, студентов, участников Второй мировой войны и других военнослужащих).

В прошлом году сообщалось, что новая единая автоматизированная система оплаты будет внедрена по всей стране к январю 2021 года.

Теги:
безналичная оплата, наличные, Ташкент, Ташкент, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан, общественный транспорт



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