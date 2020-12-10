Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 декабря

В республике стартовал третий этап испытаний вакцины от коронавируса, а экспертиза подтвердила безопасность. Самое главное за день - в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 74 498 (+146).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 3 - в Джизакской области; 3 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Навоийской области; 25 - в Ташкентской области; 110 - в Ташкенте.

За минувшие сутки 9 декабря в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 131 пациент.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 71 740 (+131), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 147 пациентов.

В Узбекистане стартовал третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Министерство инновационного развития и Министерство здравоохранения приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. на основе разработки Института микробиологии Китайской академии наук.

При содействии посольства Узбекистана в Китае компания Zhifei доставила в республику 6 000 тестовых вакцин (50% настоящая вакцина, 50% плацебо), 12 000 тестов ПЦР, 8 000 тестов на антитела и все вспомогательные материалы (шприцы, маски, очки, криопробирки, тесты на беременность).

Всего для клинических испытаний было отобрано 5 тысяч добровольцев.

Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

Об этом рассказал академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения.

При этом медик уточнил, что после первого компонента вакцины ее эффективность составляет чуть более 69%, а после второго — свыше 96%.

В комитет вошли практикующие врачи и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 69,1 миллионов, скончались 1,57 миллиона человек, выздоровели — 44,5 миллиона.