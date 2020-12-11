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Кто успел - тому и скидка: в Минюсте объяснили порядок уплаты штрафа

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15577010/Kto-uspel--tomu-i-skidka-v-Minyuste-obyasnili-poryadok-uplaty-shtrafa.html

Если гражданин добровольно оплачивает часть штрафа в течение 15 дней с момента вручения постановления о нарушении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы взыскания.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. При своевременной уплате штрафа правонарушителю предоставляется скидка, сообщают в Министерстве юстиции.

Если гражданин добровольно оплачивает 70% штрафа в течение 15 дней с момента вручения постановления о нарушении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы взноса, уточняют в Минюсте.

В каких случаях не применяется данный порядок:

  • наложение штрафа судом за совершение административного правонарушения;
  • обжалование или принесение протеста на постановление о наложении штрафа;
  • повторное совершения аналогичного правонарушения в течение года после применения административного взыскания.
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Информационная служба ГУБДД МВД РУз
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Напомним: в начале декабря Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса предложил смягчить наказание за неправильную парковку. Депутаты рекомендовали уменьшить размер штрафа за нарушение правил остановки или стоянки до 1 БРВ (223 тысячи сумов). Согласно Кодексу об административной ответственности, сейчас в Узбекистане за подобный проступок предусмотрено наказание в виде взыскания до трех БРВ (669 тыс. сумов).

Теги:
кодекс, Узбекистан, штраф, Минюст Узбекистана



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