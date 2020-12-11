Кто успел - тому и скидка: в Минюсте объяснили порядок уплаты штрафа

Если гражданин добровольно оплачивает часть штрафа в течение 15 дней с момента вручения постановления о нарушении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы взыскания.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. При своевременной уплате штрафа правонарушителю предоставляется скидка, сообщают в Министерстве юстиции.

Если гражданин добровольно оплачивает 70% штрафа в течение 15 дней с момента вручения постановления о нарушении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы взноса, уточняют в Минюсте.

В каких случаях не применяется данный порядок:

наложение штрафа судом за совершение административного правонарушения;

обжалование или принесение протеста на постановление о наложении штрафа;

повторное совершения аналогичного правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Напомним: в начале декабря Комитет по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса предложил смягчить наказание за неправильную парковку. Депутаты рекомендовали уменьшить размер штрафа за нарушение правил остановки или стоянки до 1 БРВ (223 тысячи сумов). Согласно Кодексу об административной ответственности, сейчас в Узбекистане за подобный проступок предусмотрено наказание в виде взыскания до трех БРВ (669 тыс. сумов).