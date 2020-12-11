В Минюсте предложили радикальные меры по искоренению бюрократии

При устройстве на работу не нужно будет приносить справки об учете в психдиспансере и наркодиспансере, о месте проживания и налоговой задолженности.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Министерство юстиции разработало проект указа президента "О мерах по созданию благоприятных условий для населения и предпринимателей и радикальному снижению бюрократических барьеров".

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С 1 марта 2021 года при оказании госуслуг радикально сократят устаревшие процедуры, не соответствующие современным требованиям.

Что изменится для физлиц

К примеру, независимо от места регистрации граждан и почтового адреса юридических лиц, оформление актов гражданского состояния, медицинское освидетельствование состоящих в браке лиц, оформление биометрических паспортов за рубежом, осмотр медико-социальной экспертной комиссией и обязательный технический осмотр транспортных средств осуществляется по экстерриториальному принципу.

Нотариусам предоставляется возможность самостоятельно получать необходимую информацию через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГСа". А юрлицам разрешат оплачивать наличными сборы и госпошлины за пользование госуслугами.

Кроме того, возврат излишне уплаченных платежей физических и юридических лиц при пользовании услугами через центры госуслуг будет осуществляться в ускоренном порядке из внебюджетного фонда Агентства государственных услуг в порядке регрессии.

В случаях наличия ошибок в заявке или прилагаемых к ней документах, которые могут быть исправлены, компетентный орган должен предоставить заявителю возможность и время исправить их, не отказываясь от предоставления госуслуг. При этом срок рассмотрения заявления приостанавливается на время для устранения ошибок или подачи недостающих документов.

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Выдача дубликатов документов при оказании госуслуги с нанесением QR-кода производится в электронном виде бесплатно через ЕПИГУ в неограниченном количестве.

Что изменится для юрлиц

Агентство госуслуг определяется в качестве единоличного уполномоченного органа по государственной регистрации юридических лиц, за исключением госрегистрации ННО. С начала весны следующего года оно будет проводить госрегистрацию госорганов, госучреждений, банков и кредитных бюро, а также частных ТСЖ, пресс-кооперативов, производственных кооперативов, сельхозкооперативов.

Аккредитация представительств иностранных коммерческих организаций осуществляется Агентством в упрощенном порядке через Интернет. Будет отменена практика запроса заключения Центра СПИД об аккредитации представительства.

Справки и копии отменяются

С 1 апреля 2021 года госорганы не могут запрашивать справки от физлиц. К примеру, при устройстве на работу не нужно будет приносить справки об учете в психдиспансере и наркодиспансере, о месте проживания, наличии частного дома на имя гражданина, о налоговой задолженности.

Кроме того, не нужно предоставлять копии документов, удостоверяющих личность, фотографии, медсправки, кадастровые документы. Отменяется востребование архивных справок, подтверждающих заработную плату и стаж работы, обучение в высшем и среднем специальном учебном заведении.

В случае необходимости эти документы госорганы получают через платформу межведомственной интеграции электронного правительства.

Процедуры и документы - через ЕПИГУ

С весны следующего года подача гражданами заявки-анкеты для оформления биометрического паспорта при выезде за рубеж и прием госпошлины будут осуществляться только в электронном виде через ЕПИГУ.

С начала апреля 2021 года выдача идентификационных ID-карт лицам старше 16 лет будет осуществляться одновременно с их постановкой на учет в качестве налогоплательщика в государственной налоговой службе и регистрацией гражданина в накопительной пенсионной системе.

ПИНФЛ станет единственным идентификатором гражданина при оказании государственных, банковских, социальных и других услуг, а госорганам запретят иметь отдельные номера, идентифицирующие физлиц.

В последние годы в Узбекистане принимаются последовательные меры по радикальному улучшению деловой среды и устранению ненужных бюрократических барьеров. В частности, упразднены некоторые виды лицензий, существенно сокращено время прохождения административных процедур.