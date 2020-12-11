Организаторы предлагают сделать этот полет самым значимым для некоторых людей. Например, там можно сделать предложение руки и сердца.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В парке Tashkent City появился невероятный воздушный шар, сообщает Afisha.uz.

Такой шар в небо запустила Федерация аэронавтики Узбекистана для того, чтобы люди смогли насладиться вечерним Ташкентом с высоты.

"Организаторы приглашают всех желающих полетать на воздушном шаре 12 декабря в амфитеатр парка. Один подъем длится 15 минут, и его стоимость составляет 200 тысяч сумов", - говорится в информации.

Afisha.uz/Evgeniy Sorochin В Tashkent City теперь можно полетать на воздушном шаре

Также организаторы предлагают сделать этот полет самым значимым для некоторых людей. Например, там можно сделать предложение руки и сердца.

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