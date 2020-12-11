19:11 11 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
В Tashkent City теперь можно полетать на воздушном шаре

В Tashkent City теперь можно полетать на воздушном шаре

Afisha.uz/Evgeniy Sorochin
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0b/15581279.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15581309/V-Tashkent-City-teper-mozhno-poletat-na-vozdushnom-share.html

Организаторы предлагают сделать этот полет самым значимым для некоторых людей. Например, там можно сделать предложение руки и сердца. 

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В парке Tashkent City появился невероятный воздушный шар, сообщает Afisha.uz.

Такой шар в небо запустила Федерация аэронавтики Узбекистана для того, чтобы люди смогли насладиться вечерним Ташкентом с высоты.

"Организаторы приглашают всех желающих полетать на воздушном шаре 12 декабря в амфитеатр парка. Один подъем длится 15 минут, и его стоимость составляет 200 тысяч сумов", - говорится в информации.

В Tashkent City теперь можно полетать на воздушном шаре
Afisha.uz/Evgeniy Sorochin
В Tashkent City теперь можно полетать на воздушном шаре

Также организаторы предлагают сделать этот полет самым значимым для некоторых людей. Например, там можно сделать предложение руки и сердца. 

Ну что, готовы сделать это?

Теги:
воздушный шар, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo
Первое выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на заседании Высшего совета ЕАЭС
Лукашенко — Мирзиёеву: надеюсь, вы недолго будете наблюдать за ЕАЭС — видео
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться