Нацгвардии запретили применять огнестрельное оружие на митингах

Сотрудник Нацгвардии обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Нацгвардейцы не имеют права использовать огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если нет угрозы теракта и вооруженного нападения - указано в законе "О Национальной гвардии Республики Узбекистан", информирует РИА Новости.

Закон опубликован на сайте базы национального законодательства и вступит в силу спустя полгода после его обнародования. Прежде деятельность Нацгвардии не регулировалась отдельным законом.

В соответствии с законом, сотрудник Нацгвардии обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан. При этом запрещается применять спецсредства и оружие в отношении беременных женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.

"Законные требования сотрудника Национальной гвардии, предъявленные в пределах его компетенции, в том числе о соблюдении закона, представлении документов, явке и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений, обязательны для исполнения", - говорится в законе.

Для справки: Нацгвардия Узбекистана была создана в 1992 году в составе Вооруженных сил (ВС) страны. В августе 2017-го Мирзиёев своим указом вывел Нацгвардию из структуры ВС. В июле 2019 года в структуру Национальной гвардии Узбекистана было передано бывшее главное управление охраны МВД страны, которое занималось обеспечением пропускного режима и охраной имущества госорганов и бюджетных организаций.