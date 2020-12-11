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Нацгвардии запретили применять огнестрельное оружие на митингах

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15581352/Natsgvardii-zapretili-primenyat-ognestrelnoe-oruzhie-na-mitingakh.html

Сотрудник Нацгвардии обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Нацгвардейцы не имеют права использовать огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если нет угрозы теракта и вооруженного нападения - указано в законе "О Национальной гвардии Республики Узбекистан", информирует РИА Новости.

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Пресс-служба Национальной гвардии
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Закон опубликован на сайте базы национального законодательства и вступит в силу спустя полгода после его обнародования. Прежде деятельность Нацгвардии не регулировалась отдельным законом.

В соответствии с законом, сотрудник Нацгвардии обязан предупредить о применении спецсредств и оружия, за исключением случаев, когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан. При этом запрещается применять спецсредства и оружие в отношении беременных женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.

"Законные требования сотрудника Национальной гвардии, предъявленные в пределах его компетенции, в том числе о соблюдении закона, представлении документов, явке и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений, обязательны для исполнения", - говорится в законе.

Для справки: Нацгвардия Узбекистана была создана в 1992 году в составе Вооруженных сил (ВС) страны. В августе 2017-го Мирзиёев своим указом вывел Нацгвардию из структуры ВС. В июле 2019 года в структуру Национальной гвардии Узбекистана было передано бывшее главное управление охраны МВД страны, которое занималось обеспечением пропускного режима и охраной имущества госорганов и бюджетных организаций.

Теги:
нацгвардия



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