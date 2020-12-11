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Работа многофункционального центра

Улугбек Мухаммадиев: не нужно бегать с кипой бумаг, когда есть ЦГУ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15581777/Ulugbek-Mukhammadiev-uzhe-ne-nuzhno-begat-s-kipoy-bumag-kogda-est-TsGU.html

Глава Центра госуслуг Улугбек Мухаммадиев рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, почему электронный сервис становится все популярнее среди узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В 2020-м исполняется три года с момента запуска Агентства государственных услуг - за этот период было оказано более 25 миллионов услуг.

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По словам главы центра в Ташкенте, особое внимание уделяется созданию условий для качественного получения гражданами госуслуг, независимо от их проживания.

Улугбек Мухаммадиев
Sputnik / Дильшода Рахматова
Улугбек Мухаммадиев

Ключевые задачи структуры - предотвращение бюрократии и коррупции, агентство призвано оправдать доверие народа к госорганам.

"Работа, которая сегодня проводится по поручению президента, привела к тому, что госуслуги становятся доступнее. Уже нет необходимости бегать с кипой бумаг - в районах страны функционируют 203 ЦГУ. Здесь каждый может без лишних хлопот и, главное, на экстерриториальной основе, то есть независимо от официального места жительства, получить до 150 видов государственных услуг", - отметил Мухаммадиев.

При этом глава центра подчеркнул, что 85 услуг предоставляются бесплатно. Для удобства населения центры оказывают услуги теперь и по субботам.

Агентство госуслуг первым воплотило в жизнь концепцию "мобильных" государственных услуг. Каждые выходные сотрудники ЦГУ отправляются в отдаленные и горные регионы для того, чтобы предоставить местным жителям необходимые услуги.

В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото
УзА
В Самарканде открылся новый центр государственных услуг - фото

На сегодняшний день в общей сложности предоставлено около 530 000 мобильных услуг.

Исходя из потребностей населения в отдаленных селениях создаются филиалы центров госуслуг. Сегодня их свыше 100, а количество оказанных ими услуг превысило 80 тысяч.

Конечно, не обойтись и без проблем, ожидающих своих решений. Потому Агентство государственных услуг продолжит работу по упрощению процедур и повышению качества государственных услуг.

Теги:
население, Узбекистан, интервью, Агентство государственных услуг



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