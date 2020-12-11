Вандалы культнаследия: в Хиве снесли часть восточной стены дворца Таш-Хаули

В Минкультуры отмечают, что любые строительно-восстановительные работы на объекте должны проводиться по заключению научно-экспертного совета департамента и по согласованию с ЮНЕСКО. Однако данный проект не был рассмотрен спецсоветом.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Накануне Департамент культурного наследия Минкультуры Узбекистана выявил незаконный снос стены дворца Таш-Хаули ("Каменный двор"). Об этом сообщили в министерстве.

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В ходе проведенного расследования выяснилось, что 8 декабря по заказу государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" частная подрядная организация "Сургут нефть строй" снесла часть восточной стены дворца правителя Хивы Аллакули-хана. Известно, что сооружение было построенного в 1830-1838 годах.

В Минкультуры отмечают, что любые строительно-восстановительные работы на объекте должны проводиться по заключению научно-экспертного совета департамента и по согласованию с ЮНЕСКО. Однако данный проект не был рассмотрен спецсоветом, добавили в госорганизации.

В настоящее время во дворце приостановлены все реставрационные работы. Сейчас департаментом подготавливаются соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы.

Напомним: в октябре прошлого года постановлением правительства Узбекистана был сформирован список объектов культурного наследия. Согласно документу, в республике насчитывается 8 208 недвижимых объектов материального культурного наследия, из них — 4 748 памятников археологии, 2 250 памятников архитектуры, 678 памятников монументального искусства и еще 532 достопримечательности.