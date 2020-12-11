Ушла из жизни академик Раъно Убайдуллаева

Ведущий ученый в области экономики труда и вопросов использования трудовых ресурсов, член Академии наук Узбекистана скончалась в возрасте 84 лет.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В возрасте 84 лет ушла из жизни ведущий ученый в области экономики труда и вопросов использования трудовых ресурсов, член Академии наук Узбекистана Убайдуллаева Раъно Ахатовна, информировали в пресс-службе научного центра.

Убайдуллаева возглавляла Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", работала завотделом Института экономики.

В 2003 году она была награждена орденом "Мехнат Шухрати".

О причине смерти не сообщается.