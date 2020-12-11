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Купол мечети

Ушла из жизни академик Раъно Убайдуллаева

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15582248/Ushla-iz-zhizni-akademik-Rano-Ubaydullaeva.html

Ведущий ученый в области экономики труда и вопросов использования трудовых ресурсов, член Академии наук Узбекистана скончалась в возрасте 84 лет.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В возрасте 84 лет ушла из жизни ведущий ученый в области экономики труда и вопросов использования трудовых ресурсов, член Академии наук Узбекистана Убайдуллаева Раъно Ахатовна, информировали в пресс-службе научного центра.

Убайдуллаева возглавляла Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", работала завотделом Института экономики.

В 2003 году она была награждена орденом "Мехнат Шухрати".

О причине смерти не сообщается.

Теги:
академик, Узбекистан, Академия наук Узбекистана



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