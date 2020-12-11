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Институт развития туризма подписал меморандум о сотрудничестве с вузом РФ

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15582531/-Instituta-razvitiya-turizma-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-vuzom-RF.html

Планируется проведение совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве Института развития туризма при Госкомтуризме Узбекистана с Сочинским государственным университетом Российской Федерации. Об этом сообщили в Узбектуризме.

Пустая аудитория
Unsplash / Changbok Ko
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Отмечено, что документ поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества между двумя научно-образовательными заведениями. В частности, планируется проведение совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.

Кроме того, в будущем вузы произведут обмен студентами и преподавателями, в том числе будет сделан особый упор на развитие учебно-методических программ профессионального образования.

"В настоящее время ведется активная работа по разработке дорожной карты по поэтапному проведению различных мероприятий, связанных с интеграцией передовых российских учебных программ и методик, определения участников семинаров и конференций, обмена знаниями и опытом вплоть до конца 2021 года", - уточняют в Узбектуризме.

По данным ведомства, ведущие ученые и эксперты России начнут проводить онлайн-семинары и тренинги для преподавателей и мастеров профессионального образования колледжей/техникумов туризма и сервиса, а также предпринимателей, занятых в туристской индустрии республики.

Теги:
Узбектуризм, вузы, Туризм, Узбекистан, Россия



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