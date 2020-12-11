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В Узбекистане организовали три поезда для вывоза сограждан из Москвы

Пресс-служба Министерства транспорта
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Время отправления поезда с Казанского вокзала – 22.28 мск, а для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" до конца декабря организуют три поезда в Москву для вывоза граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"В целях возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с МИД и министерством транспорта Узбекистана организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Москва – Ташкент", - говорится в сообщении.

Поезда будут отбывать из Москвы 14, 21 и 28 декабря. Время отправления поезда с Казанского вокзала – 22.28 мск, а для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов.

Напомним, власти Узбекистана с начала пандемии коронавируса COVID-19 вернули на родину более 500 тысяч соотечественников. В связи с распространением коронавируса по всему миру власти страны приняли меры по оперативному решению проблем граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.

Власти Узбекистана за время пандемии вернули домой более 500 тысяч сограждан >>

Помощь различного характера предоставлена почти 100 тысячам соотечественников, оказавшихся за пределами страны в трудном положении.

 

Теги:
пандемия, коронавирус, Карантин, Поезд, Узбекистон темир йуллари, Москва, Москва, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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