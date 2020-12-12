Командующий ЦВО России прибыл в Узбекистан

В ходе поездки командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин провел переговоры с начальником Генштаба республики Павлом Эргашевым. Также военные посетят совместные учения на полигоне Термез.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Делегация военных во главе с командующим войсками ЦВО России прибыла в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Генерал-полковник Александр Лапин встретился с начальником генерального штаба вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы развития военного сотрудничества.

Пресс-служба Минобороны РФ Встреча командующего войсками ЦВО РФ Александра Лапина с главой Генштаба Узбекистана Павлом Эргашевым

© Министерство обороны Узбекистана Командующий Центральным военным округом РФ Александр Лапин прибыл с визитом в Узбекистан

По словам Лапина, в последние годы взаимодействие двух стран в военно-технической сфере демонстрирует хорошую динамику. Военнослужащие Узбекистана регулярно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, сборах, командно-штабных тренировках и учениях. В частности сейчас в республику прибыли спецназовцы Центрального военного округа, которые вместе с узбекистанскими коллегами проведут маневры.

Командующий ЦВО подчеркнул, что за три года количество совместных масштабных мероприятий по линии оборонных ведомств двух стран выросло впятеро. К примеру, в 2019 году Узбекистан стал одной из стран, где проводились Международные армейские игры, а в 2020-м республика приняла сразу два конкурса соревнований.

"С 2017 года сотрудничество между нашими оборонными ведомствами постоянно развивается и, что важно, имеет практическую направленность. Нельзя не отметить общую положительную динамику, особенно при проведении мероприятий совместной подготовки. Представители вооруженных сил Узбекистана стали постоянными участниками мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в Центральном военном округе", — подчеркнул Александр Лапин.

© Министерство обороны Узбекистана Командующий ЦВО РФ Александр Лапин с рабочим визитом в Узбекистане

Российским гостям показали Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны. Александр Лапин высоко оценил уровень подготовки военных кадров и передовое оснащение центра.

Также для командующего ЦВО и других членов делегации провели экскурсию по открывшемуся в мае 2020 года Парку Победы.

© Министерство обороны Узбекистана Командующий ЦВО РФ Александр Лапин с рабочим визитом посетил Узбекистан

После переговоров в столице российская делегация вместе с принимающей стороной направилась на полигон Термез, где в ближайшее время пройдут совместные российско-узбекские учения "Сурхан-2020".